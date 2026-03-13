Da Milano alle Tremiti in aereo ed elicottero | lega navale appello al presidente di Aeroporti di Puglia Che ha risposto | ci mettiamo subito al lavoro

La Lega Navale Tremiti ha annunciato collegamenti tra Milano e le Isole Tremiti attraverso voli in coincidenza dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia, utilizzando sia aerei che elicotteri. L’associazione ha rivolto un appello al presidente di Aeroporti di Puglia, che ha risposto assicurando che si metteranno subito al lavoro. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Di seguito un comunicato diffuso da Lega Navale Tremiti: Da Milano alle Isole Tremiti con aereo ed elicottero grazie a voli in coincidenza da e per l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia. È quanto auspica Tonino Santoro, presidente della delegazione diomedea della Lega Navale Italiana in una lettera-appello inviata ad Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia. “Un servizio necessario – sostiene l’imprenditore e artista a capo del sodalizio – per dare un aiuto concreto allo sviluppo turistico di queste isole e anche per mettere in rete i residenti con parenti ed esigenze personali nel Nord Italia. L’aeroporto e il limitrofo eliporto di Foggia sono fondamentali in questa possibile e sicuramente fattiva sinergia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

