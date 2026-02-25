Chi è la governatrice dem che ha risposto al discorso del presidente

Abigail Spanberger, nuova governatrice democratica della Virginia, ha risposto al discorso del presidente davanti al Congresso. La sua scelta di intervenire deriva dalla volontà di rappresentare le istanze del suo stato e di sottolineare le priorità del partito. Durante il suo intervento, ha evidenziato alcuni progetti per l’istruzione e la sanità, puntando a rafforzare il ruolo dello stato nel supporto alle famiglie. La sua presa di parola ha attirato l’attenzione di molti osservatori politici.

È toccato ad Abigail Spanberger, la neo governatrice democratica della Virginia, il compito di rispondere al discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato da Donald Trump davanti al Congresso riunito, come da tradizione, in seduta congiunta. Nell’annunciare la settimana scorsa la sua scelta, il leader della minoranza alla Camera, Hakeem Jeffries ha dichiarato che Spanberger “è in netto contrasto” con il presidente americano che nell’intervento a Capitol Hill “mentirà, svierà l’attenzione e darà la colpa a tutti tranne che a sé stesso per il fallimento della sua presidenza”. Il discorso di Spanberger. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Concerti accessibili ai disabili, ho scritto al presidente del Veneto Stefani e mi ha rispostoIl 30 luglio 2024 ho scritto al Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, chiedendo di promuovere concerti accessibili ai disabili.

Il discorso di fine anno del Presidente Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace, giovani siate esigenti”Nel suo undicesimo discorso di fine anno, il Presidente Sergio Mattarella invita gli italiani a riflettere sulla responsabilità civile e sull'importanza della cultura della pace.

Mercadante é vaiado ao elogiar governo Lula em inauguração do Rodoanel Norte

Temi più discussi: Non dice la verità: ecco chi è Abigail Spanberger, la governatrice dem che ha risposto al discorso di Trump; La governatrice del Michigan in visita alla Brembo; Incubo euroscettici a Parigi | Lagarde pronta a lasciare la Bce in anticipo; La Germania punta alla Banca centrale europea, ma c’è l’ostacolo Von der Leyen.

Non dice la verità: ecco chi è Abigail Spanberger, la governatrice dem che ha risposto al discorso di TrumpCarovita, dazi e critiche all’Ice al centro dell’intervento della governatrice della Virginia È toccato ad Abigail Spanberger, la neo governatrice democratica della Virginia, il compito di rispondere ... ilgiornale.it

Gianna Pratesi, chi è la 105enne ospite speciale a Sanremo (votò al referendum del 1946)S anremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque ... iodonna.it

"Le azzero in tre mesi" disse la futura governatrice dell'Umbria a proposito delle liste di attesa. Ovviamente erano balle, e infatti sono quasi raddoppiate, sulla pelle delle persone malate. Succede sempre così. Il problema non è la sinistra, ma chi ancora ci casc - facebook.com facebook