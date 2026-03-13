Da Bugan Coffee degustazioni di microlotti rari

Bugan Coffee Lab, noto nel panorama italiano dello specialty coffee, ha avviato un nuovo format dedicato alle degustazioni di microlotti rari. Questi caffè, spesso utilizzati nelle competizioni internazionali, sono ora disponibili anche al pubblico attraverso questa iniziativa. La proposta mira a offrire un’esperienza autentica e approfondita sui diversi profili di gusto di queste varietà esclusive.

Da anni punto di riferimento della scena italiana dello specialty coffee, Bugan Coffee Lab introduce un nuovo format dedicato alla degustazione di microlotti rari, caffè spesso destinati alle competizioni internazionali e difficilmente accessibili al pubblico. L'iniziativa si chiama Star Experience e prende forma in uno spazio riservato adiacente allo store milanese di via Vigevano, dove piccoli gruppi di ospiti vengono accompagnati in un percorso guidato pensato per raccontare il caffè dalla pianta alla tazza. L'idea è quella di trasformare la degustazione in un vero viaggio sensoriale attraverso la filiera: dal terroir dei Paesi d'origine ai diversi metodi di fermentazione, fino alle tecniche di estrazione che definiscono il profilo aromatico di ogni specialty.