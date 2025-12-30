Avellino Vigilia di Capodanno in città | aperitivo speciale da Liberty Coffee and More

Il 31 dicembre, Liberty Coffee and More invita a un aperitivo speciale in occasione della Vigilia di Capodanno. Dalle 12:00 alle 20:00, nel centro di Avellino, l’evento “Vigilia in città” offre un’occasione per trascorrere un momento di convivialità, accompagnato da musica dal vivo e un’atmosfera natalizia, ideale per prepararsi alla notte di San Silvestro.

Un aperitivo pensato per accompagnare la città verso la notte di San Silvestro. Il 31 dicembre, dalle 12:00 alle 20:00, Liberty Coffee and More propone "Vigilia in città", un evento che unisce convivialità, musica dal vivo e atmosfera natalizia nel cuore del centro urbano.

