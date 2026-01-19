Starbucks presenta «The House of Coffee», un progetto che trasforma lo shopping in un’esperienza da vivere e ricordare. In collaborazione con Sarah Andelman e Lucas Zanotto, il nuovo concept combina creatività e design, offrendo ai clienti un modo diverso di avvicinarsi al mondo del caffè. Un'iniziativa che unisce qualità, arte e innovazione, arricchendo l’offerta del brand con un approccio più coinvolgente e originale.

Non una semplice attivazione, ma un progetto curatoriale complesso e stratificato, pensato prorpio come una maison contemporanea: con diversi capitoli, collaborazioni, oggetti manifesto e una direzione creativa precisa. A guidarla è Sarah Andelman, co-fondatrice e anima per anni di Colette, l'indimenticato concept store parigino mecca per quasi vent'anni dello shopping mondiale, oggi alla regia dell'agenzia di consulenza Just An Idea. L'abbiamo incontrata per saperne di più e subito il suo universo di riferimento è stato lampante: il mix&match creativo come codice identitario e irrinunciabile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Non solo caffè: con «The House of Coffee» Starbucks trasforma lo shopping in un’esperienza da collezionare

Starbucks accelera nel fashion con The House of Coffee

Starbucks amplia la propria presenza nel settore fashion attraverso il progetto The House of Coffee. Durante l’assemblea annuale degli azionisti di marzo, l’amministratore delegato Brian Niccola ha presentato il piano strategico Back to Starbucks, volto a rafforzare e innovare il brand, ritornando alle origini e valorizzando l’esperienza delle caffetterie. Questa iniziativa mira a consolidare la posizione dell’azienda nel mercato globale, integrando nuove opportunità di business.

Starbucks a Milano inaugura The House of Coffee, la nuova piattaforma culturale dove gustare creativita? e community

Starbucks Milano apre le porte a The House of Coffee, una nuova piattaforma culturale situata presso il Starbucks Reserve Roastery di Piazza Cordusio. Qui, i visitatori possono scoprire la creatività e partecipare a momenti di community, in un ambiente dedicato alla valorizzazione del caffè e delle sue storie. Un luogo pensato per appassionati e curiosi, inserito nel cuore della città per offrire un’esperienza autentica e coinvolgente.

