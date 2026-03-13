A Cusano Mutri, le luci rimangono accese tutto il giorno a Fontana Stritto. La minoranza ha presentato un’interrogazione ufficiale, firmata dal Gruppo Consiliare ‘Nuova Cusano’, composta da Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo. La questione è stata resa nota attraverso un comunicato stampa diffuso dai membri del gruppo.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare ‘Nuova Cusano’ a firma di Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo. “I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo – hanno presentato un’interrogazione al Sindaco di Cusano Mutri sulla gestione dell’illuminazione pubblica nell’area attrezzata comunale di ‘Fontana Stritto’. L’iniziativa nasce a seguito di numerosi sopralluoghi effettuati, nel tempo, dai consiglieri durante i quali è stato riscontrato un numero elevato di punti luce – circa trenta – accesi anche in periodi dell’anno, come quello invernale, in cui l’area risulta di fatto poco frequentata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cusano Mutri, luci sempre accese a Fontana Stritto: interrogazione della minoranza

