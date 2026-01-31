Questa mattina inizia la gara dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. La campionessa italiana Giorgia Pellizotti si presenta tra le favorite e punta a conquistare il titolo. La corsa si svolge in un clima di grande attesa, con i concorrenti pronti a darsi battaglia sulla pista. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. Ad Hulst (Olanda) entra nel vivo la rassegna internazionale con la prima di sei gare individuali che animeranno il fine settimana. L’Italia si affida a Giorgia Pellizotti, tra le più in forma in Coppa del Mondo e tra le accreditate ad agguantare quantomeno un posto sul podio. L’azzurra sfiderà in primis la francese Lisa Revol, ma attenzione alle possibili sorprese. Pellizotti, classe 2008 ed astro nascente del ciclocross italiano, sta vivendo una stagione da assoluta protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto

Approfondimenti su Giorgia Pellizotti

La gara degli uomini élite ai Mondiali di ciclocross si presenta senza grandi nomi di richiamo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Giorgia Pellizotti

Argomenti discussi: LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in alto; Italia ripresa dall'Olanda nel finale: è argento per gli azzurri. Rivivi il LIVE; Mondiali di Ciclocross 2026: tutto quello che devi sapere e dove vederli in tv; Mondiali Ciclocross Hulst 2026: calendario, programma, date, percorso, TV, streaming.

LIVE Ciclocross, Mondiali juniores femminili 2026 in DIRETTA: Giorgia Pellizotti punta in altoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali juniores femminili di ciclocross 2026. Ad Hulst ... oasport.it

Ciclocross: argento mondiale per Grigolini, Viezzi e CasasolaIn Olanda i tre atleti del Fvg nel sestetto azzurro che chiude al secondo posto la staffetta mista dietro i padroni di casa e davanti al Belgio ... rainews.it

E' subito medaglia per l'Italia del CicloCross che ai Campionati Mondiali in pieno svolgimento a Hust conquista uno splendido argento nella staffetta mista. Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Filippo Fontana, Sara Casasola, Elisa Ferri e Giorgia Pellizotti con una - facebook.com facebook

Giorgia Pellizotti arriva ai mondiali di Hulst nella miglior condizione atletica e mentale, i due successi in Coppa del Mondo, a Benidorm e Hoogerheide hanno dato quel boost di energia che serviva. Adesso per l'azzurra iniziano i due giorni più importanti del c x.com