Cristiana Baggiani, presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari, ha deciso di partecipare al Campionato di Giornalismo per insegnare ai più giovani come prendersi cura di sé. Vuole trasmettere l’importanza di curare la propria salute fin dall’infanzia, affinché diventi un’abitudine. Con questa iniziativa spera di sensibilizzare i ragazzi sulle buone pratiche di prevenzione e benessere individuale.

Tutelare la salute del cittadino vuol dire partire fin dai più piccoli. Con questo obiettivo la presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari, Cristiana Baggiani (foto), ha scelto di partecipare al Campionato di Giornalismo, nella speranza di far conoscere ai giovanissimi le buone pratiche per prendersi cura di se stessi. Presidente, quali sono le soluzioni più semplici che anche un bambino può fare per prendersi cura del proprio corpo? "Un bambino può e deve prendersi cura del proprio corpo, mangiando sano in modo equilibrato, scegliendo soprattutto frutta e verdura ed evitando di eccedere con i dolci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Come insegnare a curare se stessi"

Approfondimenti su Tecnici Sanitari

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

COME PRENDERSI CURA DI SE STESSI

Ultime notizie su Tecnici Sanitari

Argomenti discussi: Come insegnare a curare se stessi; Sabato 7 febbraio 2026 Laboratorio di disegno 'Professione: Santo' a cura di Caroline Peyron; Intervista alla scrittrice Thya B. Wood. A cura di Elisa Rubini; Il ricordo di un’estate di Debora Forni. Intervista sul romanzo d’amore che ha cambiato il destino di Ginevra. A cura di Elisa Rubini.

Come insegnare a curare se stessiTutelare la salute del cittadino vuol dire partire fin dai più piccoli. Con questo obiettivo la presidente dell’Ordine ... lanazione.it

Patch Adams a Milano per insegnare a curare con gioiaIl celebre medico statunitense inventore della terapia del sorriso sarà a Milano il 26 maggio per condurre il seminario esperienziale Curare con gioia, promosso e organizzato da ... quotidianosanita.it

A volte sembrano irraggiungibili. Chiedono il massimo, non perdonano i ritardi, pretendono l'eccellenza e ti spingono oltre i tuoi limiti, fino a farti dubitare di farcela. Essere maestri in Saranno Famosi non significa solo insegnare una tecnica. Significa curare i s facebook