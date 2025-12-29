SEAT e CUPRA | un nuovo modello di economia circolare a Barcellona

SEAT e CUPRA hanno inaugurato a Barcellona il Circular Economy Hub di Zona Franca, un centro dedicato allo smontaggio e alla rigenerazione dei veicoli. Il progetto mira a promuovere l’economia circolare nel settore automobilistico, riconvertendo l’ex Officina 7 in uno spazio per il recupero dei componenti. Questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un approccio più sostenibile e responsabile nel ciclo di vita dei veicoli.

(Adnkronos) – SEAT e CUPRA hanno avviato un progetto strategico che punta a rivoluzionare il recupero dei componenti automobilistici: il nuovo Circular Economy Hub di Zona Franca, realizzato riconvertendo l'ex Officina 7 in un centro dedicato allo smontaggio e alla rigenerazione dei veicoli. L'investimento complessivo è di 4,85 milioni di euro, sostenuto da un finanziamento .

