Cuneo follia in ospedale dopo la serata in discoteca | giovane aggredisce medici e poliziotti

A Cuneo, un giovane ha aggredito medici e poliziotti all’interno di un ospedale dopo aver trascorso una serata in discoteca. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine e il ragazzo è stato sottoposto all’obbligo di dimora a Savigliano. L’incidente ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un arresto per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale avvenuti presso l’Ospedale di Cuneo nella notte tra martedì e mercoledì. Un giovane, già soccorso dal personale del 118 nei pressi di una discoteca, è stato tratto in arresto dopo aver aggredito sia i sanitari che gli agenti intervenuti, causando anche un’interruzione del servizio di triage. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di Savigliano. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte tra martedì e mercoledì scorso presso l’Ospedale di Cuneo. Gli agenti dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cuneo, follia in ospedale dopo la serata in discoteca: giovane aggredisce medici e poliziotti Articoli correlati Colleferro, giovane aggredito finisce in ospedale. La ricostruzione della serata di folliaBrutto episodio di violenza tra giovani a Colleferro (Roma) la notte scorsa nei pressi di Largo Santa Caterina il luogo frequentato per la presenza... Follia al bar: uomo armato di bastone aggredisce clienti e poliziottiIntervento della Polizia di Stato in un locale di via San Donino: l’aggressore, un 54enne algerino, ora rischia l’espulsione Un episodio di violenza...