Colleferro giovane aggredito finisce in ospedale La ricostruzione della serata di follia

Nella notte a Colleferro, un giovane è stato vittima di un'aggressione che lo ha portato in ospedale. L'episodio si è verificato nei pressi di Largo Santa Caterina, zona nota per i locali frequentati dai giovani. La ricostruzione della serata evidenzia un episodio di violenza che ha suscitato preoccupazione nella comunità locale.

Brutto episodio di violenza tra giovani a Colleferro (Roma) la notte scorsa nei pressi di Largo Santa Caterina il luogo frequentato per la presenza di diversi locali. In pratica un giovane è finito in ospedale dopo essere stato aggredito da un gruppo di ragazzi provenienti dalle vicine zone del Nord Ciociaria. A far emergere quanto accaduto sono stati i carabinieri di Colleferro che durante un normale controllo alla circolazione stradale hanno fermato l'auto con all'interno i giovani coinvolti nell'aggressione che, verosimilmente, stavano tornando a casa e rispondendo alle domande dei militari hanno raccontato della lite in strada. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Arbitro quindicenne aggredito: un’altra domenica di follia nel calcio giovanile, la ricostruzione Leggi anche: Agente della polizia penitenziaria, aggredito da un detenuto, finisce in ospedale. Il grave episodio nel carcere di Frosinone Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. +++ Lutto cittadino +++ Nel giorno delle esequie del giovane operaio deceduto in seguito ad un incidente sul lavoro in località Piombinara, le comunità di #Artena e #Colleferro osserveranno il lutto cittadino. Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei f - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.