Siracusa rende omaggio a Vitaliano Brancati, figura di rilievo della letteratura italiana del Novecento. L’evento sottolinea il legame tra la città, la memoria civile e il patrimonio letterario, confermando il ruolo di Siracusa come centro culturale di rilievo. Questa iniziativa permette di riscoprire l’eredità di Brancati e di approfondire il rapporto tra letteratura e storia in un contesto di grande valore storico.

Siracusa si conferma un territorio di straordinaria vitalità culturale e punto di riferimento per la grande letteratura italiana del Novecento. Nella città, un incontro dedicato a Vitaliano Brancati ha riunito esperti e appassionati per riflettere sull’opera dello scrittore, protagonista di un’epoca letteraria che ha segnato la cultura italiana insieme a figure come Elio Vittorini. Le relazioni del professor Massimo Schilirò dell’Università di Catania e del professor Nunzio Bellassai dell’Università “La Sapienza” di Roma hanno offerto letture approfondite e attuali della produzione brancatiana, evidenziandone la modernità e la forza interpretativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Siracusa celebra Vitaliano Brancati: un incontro tra letteratura e memoria civile

