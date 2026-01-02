Svolta tra Venezuela e Stati Uniti? Maduro annuncia | pronto a trattare con Trump

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha dichiarato la disponibilità a negoziare con gli Stati Uniti, con l’obiettivo di affrontare congiuntamente il problema del traffico di droga. La proposta segna un possibile passo verso una comunicazione più aperta tra i due paesi, in un contesto internazionale caratterizzato da tensioni e interessi condivisi nella lotta contro il narcotraffico.

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha espresso la volontà di trattare con gli Stati Uniti, affinché sia possibile contrastare un aspetto critico: il traffico di stupefacenti. L’obiettivo è quello di porre fine alle ostilità da parte dell’amministrazione di Donald Trump. L’obiettivo è fermare gli attacchi contro il Venezuela. Il presidente Donald Trump ha già accusato il governo venezuelano da tempo, sostenendo che il regime di Maduro sia in stretta collaborazione con i gruppi criminali che portano sostanze illegali negli Stati Uniti. Nel 2020, ad esempio, il Dipartimento di Giustizia ha emesso un atto d’accusa per “narco-terrorismo”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

