Unsent Project la raccolta dei messaggi che non abbiamo mai inviato alle persone che amiamo

Rora Blue ha creato Unsent Project, un archivio di messaggi mai inviati a persone care. La raccolta include lettere per ex fidanzati, padri, fratelli, amici, e anche per animali domestici. Blue ha deciso di raccogliere questi messaggi per mostrare quanto spesso lasciamo parole non dette, anche quando sentiamo il bisogno di esprimerci. L’idea ha preso forma come un modo per mettere nero su bianco sentimenti che altrimenti rimarrebbero nascosti.

