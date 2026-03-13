Durante una trasmissione televisiva, Giuseppe Cruciani ha affermato che Brando Benifei del Partito Democratico è l’erede del Partito Comunista italiano. La frase è stata pronunciata nello studio di Paolo Del Debbio su Rete 4, mentre si discuteva di politica e passato ideologico del rappresentante dem. La dichiarazione ha suscitato reazioni e tensioni tra i presenti in studio.

"Lei è l'erede del Partito Comunista italiano": Giuseppe Cruciani lo ha detto a Brando Benifei del Partito democratico a Dritto e Rovescio, nello studio di Paolo Del Debbio su Rete 4. E ha aggiunto: "Ho visto in questi giorni dei fantastici manifesti che rievocavano la posizione presa dal Pci nel 1979, lei per le posizioni che ha è il perfetto erede.". "Meglio essere eredi del Partito Comunista italiano che del Partito Fascista!", lo ha interrotto con una certa foga l'eurodeputato dem. "Io non sono erede di nulla, per cui si rivolga ad altri - ha replicato in maniera pacata il conduttore de La Zanzara - sono erede al massimo di mia madre, mio padre e mio nonno. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Cruciani, "voi eredi dei comunisti...". E il dem Benifei perde il controllo

Articoli correlati

Dritto e rovescio, Bignami travolge il dem Benifei: "Mi rispondi o no?"Basta una sola domanda, a Galeazzo Bignami, per inchiodare in diretta Brando Benifei e tutto il Partito democratico.

Sangiuliano contro Montanari e Formigli: “Voi comunisti inneggiavate a Pol Pot”. Bagarre in studioBagarre a Piazzapulita (La7) sulla commemorazione di Acca Larentia, l’evento annuale che si tiene ogni 7 gennaio a Roma, nel quartiere Tuscolano, in...

Tutto quello che riguarda Cruciani voi eredi dei comunisti E il...

Argomenti discussi: Cruciani al teatro Buzzati, attacchi e provocazioni: Qui il vero democratico sono io.

Giuseppe Cruciani stronca Loredana Cannata all’Isola:Fondamentalista vegana/ Criminalizza chi non lo èScontro tra Giuseppe Cruciani e Loredana Cannata in diretta all'Isola dei Famosi 2025 per il veganismo: È una estremista vegana! La presenza di Giuseppe Cruciani all’Isola dei Famosi 2025 ha animato ... ilsussidiario.net

Cruciani senza freni: «Adinolfi? Lo avete ricattato, lui non l'avrebbe mai fatto. Siete tutti schiavi di Veronica Gentili»Giuseppe Cruciani ha preso la parola per dare il suo supporto a Mario Adinolfi: «Sei un grande, stai facendo una bellissima Isola, ma sei diventato fin troppo moderato, ecumenico. Hai dimostrato che ... leggo.it