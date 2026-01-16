Durante una diretta, Galeazzo Bignami ha rivolto una semplice domanda a Brando Benifei, mettendo in evidenza una questione aperta con il Partito Democratico. Un momento che ha attirato l’attenzione, evidenziando le tensioni e le richieste di chiarimento tra i protagonisti della discussione politica.

Basta una sola domanda, a Galeazzo Bignami, per inchiodare in diretta Brando Benifei e tutto il Partito democratico. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, su Rete 4, il capogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia discute con l'europarlamentare dem del tema sicurezza, con il nuovo pacchetto di misure anti-criminalità messo sul tavolo dal governo di Giorgia Meloni. "Quando noi abbiamo fatto il DL sicurezza qualcuno, cioè la sinistra, ha fatto ostruzionismo dicendo che stavamo impartendo una torsione securitaria e che stavamo militarizzando le città - ricorda Bignami -. Oggi avete cambiato idea? Bene, c'è un nuovo decreto sicurezza, lo votate? Votate l'inasprimento delle pene, sì o no? Votate l'inasprimento delle sanzioni? È una domanda, sì o no? Lo votate? Perché non votate le cose che danno più sicurezza ai cittadini? Perché state dalla parte dei criminali, state sempre la parte sbagliata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Dritto e rovescio, Bignami travolge il dem Benifei: "Mi rispondi o no?"

