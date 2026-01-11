Sangiuliano contro Montanari e Formigli | Voi comunisti inneggiavate a Pol Pot Bagarre in studio

Durante la trasmissione Piazzapulita su La7, è scoppiata una discussione accesa tra Sangiuliano, Montanari e Formigli, legata alla commemorazione di Acca Larentia. L’evento, che si svolge ogni anno a Roma per ricordare l’uccisione di tre giovani militanti nel 1978, ha suscitato forti polemiche e toni accesi tra gli ospiti, evidenziando le diverse interpretazioni e posizioni sui fatti storici e politici coinvolti.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.