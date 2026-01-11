Sangiuliano contro Montanari e Formigli | Voi comunisti inneggiavate a Pol Pot Bagarre in studio
Durante la trasmissione Piazzapulita su La7, è scoppiata una discussione accesa tra Sangiuliano, Montanari e Formigli, legata alla commemorazione di Acca Larentia. L’evento, che si svolge ogni anno a Roma per ricordare l’uccisione di tre giovani militanti nel 1978, ha suscitato forti polemiche e toni accesi tra gli ospiti, evidenziando le diverse interpretazioni e posizioni sui fatti storici e politici coinvolti.
Bagarre a Piazzapulita (La7) sulla commemorazione di Acca Larentia, l’evento annuale che si tiene ogni 7 gennaio a Roma, nel quartiere Tuscolano, in memoria dell’uccisione di tre giovani militanti del Fronte della Gioventù il 7 gennaio 1978. Il reportage di Salvatore Guliano sul rito dei saluti romani e sulle dichiarazioni di alcuni esponenti di spicco di Fratelli d’Italia, come Fabio Rampelli e Federico Mollicone, viene commentato da Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, con parole taglienti. Lo storico dell’arte sottolinea: “ L’equiparazione fra fascismo e comunismo è veramente intollerabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sangiuliano a Montanari: Cosa pensa di Maduro?.
