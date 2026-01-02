Bergamo Crowdfunding civico 2025 | prorogata la scadenza | progetti entro il 21 gennaio

È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025 di Bergamo. Questa iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione della comunità locale attraverso proposte innovative e partecipative. È un’occasione per coinvolgere attivamente i residenti nel miglioramento della città, promuovendo iniziative condivise e sostenibili.

Bergamo. È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025. La decisione è stata presa per favorire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. Il bando sostiene iniziative negli ambiti del sociale, della cultura e dell’ambiente, con un requisito chiave: la presenza di una componente tecnologica digitale capace di generare un impatto positivo e misurabile sulla città di Bergamo. Possono candidarsi associazioni, enti, startup, gruppi informali e innovatori del territorio, con l’obiettivo di trasformare idee progettuali in interventi concreti attraverso lo strumento del crowdfunding civico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Rottamazione-quater, scadenza prorogata: chi rischia di perdere lo sconto se non paga entro il 9 dicembre Leggi anche: Bollino caldaia a Foggia, scadenza prorogata a gennaio 2026: più tempo per cittadini e imprese Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Bergamo, Crowdfunding civico 2025: prorogata la scadenza: progetti entro il 21 gennaio - Più tempo per partecipare al bando promosso da Bergamo Smart City: 20mila euro a sostegno di iniziative sociali, culturali e ambientali con una componente digitale ... bergamonews.it

Il corteo è partito dal centro spostandosi progressivamente verso viale Papa Giovanni XXIII, chiuso al traffico, e prosegue in direzione superstrada - In città la settima edizione dell’innovativo sistema di raccolta fondi: budget di 20 mila euro, c’è tempo fino al ... bergamonews.it

Studenti sospesi coinvolti in volontariato civico, test all'istituto Galli di Bergamo - E' l'idea di una associazione di Bergamo, «Ragazzi on the road», che ha deciso di festeggiare il suo 18esimo anno di ... bergamo.corriere.it

Grazie al Club Amici della Topolino di Bergamo Un sentito ringraziamento per aver dedicato alla Casa di Leo il 22° Gran Premio di Natale in Topolino.c È stato un piacere essere con voi e percepire la vostra vicinanza: gesti come questo ci aiutano a fa - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.