Bergamo Crowdfunding civico 2025 | prorogata la scadenza | progetti entro il 21 gennaio

È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025 di Bergamo. Questa iniziativa offre ai cittadini l’opportunità di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione della comunità locale attraverso proposte innovative e partecipative. È un’occasione per coinvolgere attivamente i residenti nel miglioramento della città, promuovendo iniziative condivise e sostenibili.

Bergamo. È stata prorogata al 21 gennaio 2026 la scadenza per presentare i progetti al Crowdfunding civico 2025. La decisione è stata presa per favorire una più ampia partecipazione da parte dei soggetti interessati. Il bando sostiene iniziative negli ambiti del sociale, della cultura e dell’ambiente, con un requisito chiave: la presenza di una componente tecnologica digitale capace di generare un impatto positivo e misurabile sulla città di Bergamo. Possono candidarsi associazioni, enti, startup, gruppi informali e innovatori del territorio, con l’obiettivo di trasformare idee progettuali in interventi concreti attraverso lo strumento del crowdfunding civico. 🔗 Leggi su Bergamonews.itImmagine generica

