Bergamo crowdfunding civico | progetti entro il 21 gennaio

Bergamo invita cittadini e associazioni a partecipare al bando di crowdfunding civico promosso da Bergamo Smart City. Sono disponibili 20mila euro per sostenere progetti sociali, culturali e ambientali con una componente digitale. La scadenza per presentare le iniziative è stata posticipata al 21 gennaio, offrendo più tempo per sviluppare proposte che contribuiscano al miglioramento della comunità locale.

