Bergamo crowdfunding civico | progetti entro il 21 gennaio
Bergamo invita cittadini e associazioni a partecipare al bando di crowdfunding civico promosso da Bergamo Smart City. Sono disponibili 20mila euro per sostenere progetti sociali, culturali e ambientali con una componente digitale. La scadenza per presentare le iniziative è stata posticipata al 21 gennaio, offrendo più tempo per sviluppare proposte che contribuiscano al miglioramento della comunità locale.
IL BANDO. Più tempo per partecipare al bando promosso da Bergamo Smart City: 20mila euro a sostegno di iniziative sociali, culturali e ambientali con una componente digitale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
