Nella provincia di Crotone, il bilancio ha subito una perdita di sette milioni di euro in una settimana, mettendo in crisi la gestione amministrativa dell’Ente. La somma rappresenta un danno considerevole che rischia di compromettere le finanze pubbliche fino al 2029. La situazione ha portato l’ente a un passo dal fallimento amministrativo, con conseguenze ancora da valutare.

Sette milioni di euro in una sola settimana hanno fatto crollare il bilancio della Provincia di Crotone, lasciando l’Ente al margine del fallimento amministrativo. Questa emergenza finanziaria non è un evento isolato, ma la conseguenza diretta di sentenze perse e oneri legali che si protrarranno fino al 2029. La crisi ha radici profonde nella storia recente dell’amministrazione provinciale, nata dalla separazione dalla provincia madre di Catanzaro. Oggi i conti sono salati: tra cause legali vinte da avversari come Syndial e decreti ingiuntivi costanti, il futuro economico del territorio è ipotecato per anni. Solo le competenze richieste a due avvocati superano già i 2,8 milioni di euro, una cifra che segnala trent’anni di gestione inefficace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone: 7 milioni in una settimana, crisi fino al 2029

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