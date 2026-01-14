Una Hotels Rossato si lega a Reggio fino al 2029
La Pallacanestro Reggiana ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Riccardo Rossato, guardia di 190 cm, nato a Venezia nel 1996. Il nuovo accordo proseguirà fino a giugno 2029, garantendo continuità al giocatore e alla squadra per il prossimo futuro. Rossato rappresenta un elemento chiave nel roster biancorosso, contribuendo con esperienza e talento alle ambizioni della società.
Ieri è arrivata l’ufficialità: Riccardo Rossato, guardia di 190 cm, nato a Venezia il 18 settembre 1996, si è legato alla Pallacanestro Reggiana fino a giugno 2029. Rossato ha mosso i primi passi tra i professionisti con Piacenza, dove esordisce in A2 nella stagione 20132014. Dal 2016 al 2018 a Reggio Calabria, prima di diventare uno dei punti di riferimento di Scafati: con il club campano ha disputato sei stagioni, culminate con la storica promozione in Serie A nel 2022. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato a Trapani, raggiungendo la semifinale playoff scudetto. Rossato è nel giro della nazionale italiana: è stato inserito tra i 17 convocati per l’ultima finestra di qualificazione Fiba, la prima sotto la guida del nuovo ct Luca Banchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Gandelman si lega al Lecce fino al 2029 con opzione per un’altra stagione
Leggi anche: L’Una Hotels risorge a Zagabria e si qualifica. Reggio sempre avanti, vittoria che dà morale
Riccardo Rossato è la nuova guardia della UNA Hotels Reggio Emilia; Trapani esclusa dal campionato, la Una Hotels si prende Rossato; APU Old Wild West Udine, DJ Brewton è sul mercato; Serie A Unipol 2025/26, la programmazione televisiva della 17ª giornata.
Una Hotels. Rossato si lega a Reggio fino al 2029 - Ieri è arrivata l’ufficialità: Riccardo Rossato, guardia di 190 cm, nato a Venezia il 18 settembre 1996, si è legato alla Pallacanestro Reggiana fino a giugno 2029. sport.quotidiano.net
Basket, è ufficiale: Riccardo Rossato è un giocatore della Una Hotels - REGGIO EMILIA – All’indomani dell’esclusione di Trapani dal campionato di serie A, arriva a Reggio Emilia l’ex Shark Riccardo Rossato. reggionline.com
Basket, Rossato saluta Trapani ed è sempre più vicino alla Una Hotels - REGGIO EMILIA – “Grazie popolo granata, mi hai fatto sentire davvero amato. reggionline.com
News in Pillole della Gazzetta di Reggio Edizione di Martedì 13 Gennaio 2026 Con Serena Arbizzi, Alice Tintorri, Linda Pigozzi Parliamo di: - oltre 160 esuberi da Inalca - Dua Lipa alla Rcf Arena - Rossato nuovo giocatore della Una Hotels #reggioem facebook
Pallacanestro Reggiana, ufficiale l’acordo sino al 2029 con Riccardo Rossato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.