La Pallacanestro Reggiana ha annunciato ufficialmente il rinnovo contrattuale di Riccardo Rossato, guardia di 190 cm, nato a Venezia nel 1996. Il nuovo accordo proseguirà fino a giugno 2029, garantendo continuità al giocatore e alla squadra per il prossimo futuro. Rossato rappresenta un elemento chiave nel roster biancorosso, contribuendo con esperienza e talento alle ambizioni della società.

Ieri è arrivata l’ufficialità: Riccardo Rossato, guardia di 190 cm, nato a Venezia il 18 settembre 1996, si è legato alla Pallacanestro Reggiana fino a giugno 2029. Rossato ha mosso i primi passi tra i professionisti con Piacenza, dove esordisce in A2 nella stagione 20132014. Dal 2016 al 2018 a Reggio Calabria, prima di diventare uno dei punti di riferimento di Scafati: con il club campano ha disputato sei stagioni, culminate con la storica promozione in Serie A nel 2022. Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato a Trapani, raggiungendo la semifinale playoff scudetto. Rossato è nel giro della nazionale italiana: è stato inserito tra i 17 convocati per l’ultima finestra di qualificazione Fiba, la prima sotto la guida del nuovo ct Luca Banchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Una Hotels. Rossato si lega a Reggio fino al 2029

