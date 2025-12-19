Crosetto | Siamo nella fase più critica dalla seconda guerra mondiale La nostra sfida è prevenire i conflitti

"Viviamo una fase storica segnata da una instabilità che non ha precedenti, la situazione peggiore della seconda guerra mondiale. Ad oggi ci sono 59 conflitti attivi nel mondo, 78 Stati coinvolti in guerre al di fuori dei propri confini, 17 paesi che hanno subito nel 2024 più di mille morti". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'augurare Buon Natale ai militari impiegati nelle missioni all'estero, collegati con il Covi. Realismo ma anche prospettiva. "In questo quadro noi viviamo nel nostro paese alcune guerre che raccontiamo, quelle in Medio Oriente, quelle in Ucraina, nel mondo che non ha mai visto una situazione di questo tipo dopo la seconda guerra mondiale.

