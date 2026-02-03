Claudio Lippi | Non sono una vittima ma un leone incaz**to Rimossi i profili di Corona? Atto dittatoriale

Claudio Lippi si lascia andare a una nuova uscita sui social. In un video, l’ex conduttore si definisce “un leone incazzato” e si scaglia contro la decisione di rimuovere i profili di Corona, che lui considera un atto dittatoriale. Lippi non si riconosce come vittima, ma come un uomo che reagisce con rabbia alle ultime mosse nel mondo dello spettacolo. Nel frattempo, ha anche risposto all’accusa di aver sputato nel piatto in cui mangiava, senza peli sulla lingua.

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

