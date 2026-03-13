Cristo Velato una visita tattile speciale | così anche i non vedenti possono apprezzare quest' opera meravigliosa

Alla Cappella San Severo di Napoli, è stata presentata un'iniziativa chiamata La meraviglia a portata di mano, che permette anche ai non vedenti di toccare e conoscere il Cristo Velato. Questa visita tattile speciale consente di avvicinare l’opera, rendendo possibile un’esperienza sensoriale diversa e accessibile a tutti. L’evento è stato organizzato per favorire l’inclusione e la fruizione culturale senza barriere.

L'arte vissuta attraverso il tatto Niente anelli, bracciali o orologi e mani rigorosamente protette da guanti in lattice per i visitatori che si siano prenotati (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria telefonando allo 081.549 88 34 o scrivendo a [email protected] ) e per un giorno quel meraviglioso capolavoro scultoreo, che continua da secoli a suscitare uno stupore unanime, non sarà soltanto da guardare, ma da esplorare con la punta delle dita. La recinzione che normalmente protegge la statua, che raffigura uno splendido Cristo adagiato e ricoperto da un sottilissimo velo di marmo, verrà rimossa per permettere ai presenti di... 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cristo Velato, una visita tattile speciale: così anche i non vedenti possono apprezzare quest'opera meravigliosa Articoli correlati Arte accessibile, alla Cappella Sansevero visita tattile al Cristo velato e ai bassorilieviLa Cappella Sansevero dedica un’apertura straordinaria ed esclusiva al pubblico di non vedenti e ipovedenti, martedì 17 marzo, con la visita tattile... Leggi anche: Milano Cortina 2026, meravigliosa doppietta azzurra nello skicross (con una dedica speciale) Aggiornamenti e notizie su Cristo Velato Temi più discussi: Toccare il Cristo Velato: alla Cappella Sansevero una visita tattile speciale; Il Cristo Velato a portata di mano; Napoli, il Cristo velato si scopre con le mani: il museo apre alle visite tattili; A Napoli visita per non vedenti al Cristo Velato: 'carezze' per scoprirne il volto. Carezze al Cristo Velato: alla Cappella Sansevero di Napoli visita tattile gratis per ciechi e ipovedenti (ma solo per un giorno)Il 17 marzo 2026 la Cappella Sansevero di Napoli dedica una giornata ai visitatori ciechi ed ipovedenti: visita tattile gratuita al Cristo Velato, ingresso libero su prenotazione. greenme.it Cappella Sansevero, visita tattile per non vedenti e ipovedenti: il Cristo velato si potrà toccareUn’esperienza rara e profondamente simbolica: poter vedere l’arte con le mani. Il Museo Cappella Sansevero di Napoli apre eccezionalmente le sue porte ai ... cronachedellacampania.it Ogni viaggio a Napoli è un’esperienza unica, sempre diversa. Lasciati conquistare dalla maestosità di Piazza del Plebiscito, emozionati davanti alla straordinaria bellezza del Cristo Velato – una scultura unica al mondo – e immergiti nella tradizione del Duom - facebook.com facebook #Cristo Velato, tour tattile per non vedenti alla #Cappella Sansevero: la meraviglia a portata di mano, ecco quando x.com