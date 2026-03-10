Arte accessibile alla Cappella Sansevero visita tattile al Cristo velato e ai bassorilievi

La Cappella Sansevero organizza un'apertura speciale in cui il pubblico di non vedenti può toccare il Cristo velato e i bassorilievi esposti. Questa visita tattile permette di avvicinarsi alle opere d'arte attraverso il tatto, offrendo un'esperienza sensoriale diversa rispetto alla normale fruizione visiva. L'iniziativa si rivolge a chi desidera scoprire le sculture in modo diretto e pratico.

La Cappella Sansevero dedica un’apertura straordinaria ed esclusiva al pubblico di non vedenti e ipovedenti, martedì 17 marzo, con la visita tattile “ La meraviglia a portata di mano ” che offrirà l’eccezionale opportunità di esplorare e toccare con mano le opere principali del Museo, dal Cristo velato, fra i più suggestivi capolavori della scultura di tutti i tempi, ai bassorilievi della Pudicizia e del Disinganno. L’iniziativa, organizzata dal Museo Cappella Sansevero in collaborazione con l’ Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Ets Aps, Sezione Territoriale di Napoli, propone un percorso di visita ponderato sulle esigenze specifiche dei partecipanti, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibile il patrimonio storico-artistico del Museo attraverso idonee modalità di accoglienza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: "Il mistero di Padre Pio" arriva in tv: in onda anche la Cappella Sansevero e il Cristo Velato

Brescia, la "cappella sistina bresciana": visita guidata alle chiese di San Cristo e Santa Maria in CalcheraIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Approfondimenti e contenuti su Cappella Sansevero

Cappella Sansevero, la Meraviglia A Portata Di Mano. Giornata Dedicata Ai Non VedentiNapoli, Museo Cappella Sansevero 10 marzo 2026. Anteprima riservata alla stampa de La meraviglia a portata di mano, il percorso di visita tattile che con ... ilmattino.it

A Napoli parte un tour per non vedenti al Cristo Velato: 'carezze' per scoprirne il voltoI guanti chirurgici sono per gli ipovedenti e i non vedenti una seconda pelle che accarezza il Cristo Velato, ma anche i bassorilievi della Pudicizia e del Disincanto. Come fa Costanza che si fa ... ilmattino.it