milano cortina 2026 meravigliosa doppietta azzurra nello skicross con una dedica speciale

Simone Deromedis vince l’oro nello skicross a Livigno grazie a una gara impeccabile, mentre Federico Tomasoni conquista un argento emozionante. La vittoria di Deromedis rappresenta il decimo oro italiano ai Giochi invernali, e Tomasoni dedica il risultato alla memoria della fidanzata, vittima di un incidente. La neve fresca e le condizioni dure hanno reso la competizione ancora più difficile per gli atleti. La giornata si conclude con emozioni intense e un record per l’Italia.

Un risultato che ha, a tutti gli effetti, i contorni della favola. Sia perché Deromedis ha regalato all’Italia un oro olimpico che in una gara individuale maschile mancava dai tempi di Giuliano Razzoli, trionfatore a Vancouver 2010, sia perché Tomasoni sedici mesi fa ha dovuto attraversare il dolore per la scomparsa della sua fidanzata, Matilde Lorenzi, promessa dello sci alpino, caduta tragicamente durante un allenamento di gigante in Val Senales. «È tutto molto emozionante, avevo immaginato tante volte questo momento». Pensare che non è mai salito sul podio di Coppa del Mondo, dove ha il quinto posto come migliore risultato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

