Crisi sanitaria | Chiaravalle senza personale servizi

A Chiaravalle Centrale la Casa della Salute sta affrontando una grave carenza di personale, situazione che sta compromettendo i servizi offerti alla cittadinanza. La questione è stata sollevata da un consigliere regionale attraverso un’interrogazione, evidenziando i problemi strutturali che colpiscono la struttura. La situazione ha portato a una riduzione delle prestazioni sanitarie disponibili per i residenti.

La Casa della Salute di Chiaravalle Centrale si trova al centro di una crisi strutturale legata alla carenza di personale, come emerso dall'interrogazione del consigliere regionale Enzo Bruno. Il vertice ha sollevato l'allarme per il rischio concreto di riduzione dei servizi sanitari territoriali in un'area interna dove l'accesso agli ospedali è già complicato. La situazione attuale vede un organico ridotto rispetto alle dotazioni previste, con ripercussioni dirette sulla gestione dei pazienti cronici e fragili. L'emergenza del Punto Unico di Accesso. Il cuore pulsante dell'assistenza territoriale, il Punto Unico di Accesso (PUA), risente pesantemente della mancanza di risorse umane necessarie per funzionare correttamente.