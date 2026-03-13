In un momento di instabilità nel Medio Oriente, il viceministro Valentino Valentini ha sottolineato l’importanza di rafforzare la collaborazione tecnologica tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti. La richiesta arriva in un contesto di tensioni crescenti nella regione, con l’obiettivo di consolidare alleanze strategiche che possano supportare le rispettive politiche e sicurezza.

Nel cuore di un’Europa che affronta una crisi geopolitica improvvisa nel Medio Oriente, il viceministro Valentino Valentini ha posto l’accento sulla necessità di un’alleanza tecnologica tra Bruxelles e Washington. Durante il convegno Eu-Us Tech Agenda 2030, svoltosi presso la Camera dei deputati, è emersa con forza l’idea che l’interoperabilità tecnologica sia sinonimo di interoperabilità democratica. La situazione regionale, caratterizzata da un conflitto in atto che rischia di espandersi, funge da stress test per le relazioni transatlantiche, rivelando che le fratture digitali non sono solo industriali ma toccano i valori condivisi dell’Occidente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Medio Oriente: Valentini chiede alleanza tech UE-USA

