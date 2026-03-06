Crisi Medio Oriente | Ue convoca vertice d’emergenza per lunedì 9 marzo

L’Unione Europea ha convocato per lunedì 9 marzo 2026 una videoconferenza di emergenza con i leader del Medio Oriente. L’incontro si tiene in risposta all’aumento dei conflitti nella regione, coinvolgendo i vertici europei e i rappresentanti dei paesi interessati. La riunione si svolge in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte nei vari scontri.

Una videoconferenza di emergenza tra i vertici dell'Unione Europea e i leader del Medio Oriente è programmata per lunedì 9 marzo 2026, in risposta all'escalation dei conflitti nella regione. La riunione, convocata dal presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa insieme alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e all'Alta Rappresentante Kaja Kallas, mira a definire nuove strategie di sostegno e vie d'uscita dalla crisi che coinvolge Iran, Libano, Israele e i paesi del Golfo. Il contesto di questa riunione è segnato da una rapida evoluzione della situazione di sicurezza, con l'inizio di un conflitto militare il 28 febbraio che ha l'intervento degli Stati Uniti contro Teheran. 🔗 Leggi su Ameve.eu

