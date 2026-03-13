Crisi Iran Meloni non sa che fare e lancia l’esca alle opposizioni

In Italia, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con il gasolio che raggiunge ormai circa 2,1 euro al litro, sia al self che presso le pompe tradizionali. La questione sta attirando l'attenzione pubblica e politica, mentre il governo sembra indeciso su come intervenire. La situazione economica legata ai rincari sta creando tensioni tra cittadini e istituzioni.

Crisi Iran, Meloni non sa che fare e lancia l'esca alle opposizioni. In serata chiama tutti i leader, da Conte a Schlein Continua inarrestabile la corsa dei prezzi dei carburanti, a partire dal gasolio, con i listini alla pompa ritoccati al rialzo in tutta Italia e prezzi medi che al self viaggiano sempre più spediti verso i 2,1 euro al litro. Come ha rilevato il Codacons. Cresce anche il prezzo medio della benzina, che al litro raggiunge picchi di 1,863 euro a Bolzano, 1,844 euro in Calabria, 1,843 euro in Basilicata, 1,836 euro in Sicilia e Valle d'Aosta. "Ci chiediamo di quanto tempo necessitino ancora i tecnici del Mef per valutare il taglio delle accise", sostiene in una nota l'associazione dei consumatori.