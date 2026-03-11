La presidente del Consiglio ha annunciato di essere disponibile a discutere con le opposizioni sulla crisi in Iran. La sua dichiarazione è arrivata durante un incontro a Palazzo Chigi, dove ha sottolineato la volontà di avviare un confronto aperto sulla situazione internazionale. Nessun dettaglio su tempi o modalità del dialogo, ma la volontà di ascoltare le diverse opinioni sembra essere chiara.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato la propria disponibilità ad avviare un confronto con le opposizioni sulla situazione internazionale e in particolare sulla crisi legata all'Iran. L'annuncio è arrivato durante il suo intervento al Senato, nella replica conclusiva dopo il dibattito sulle comunicazioni del governo in vista del prossimo Consiglio europeo. La premier ha spiegato di essere pronta a organizzare un incontro istituzionale: "Sono disponibile a un tavolo con le opposizioni a Palazzo Chigi", ha affermato. Il confronto atteso in Aula. Nel suo intervento, Meloni ha sottolineato che inizialmente si aspettava che il confronto politico avvenisse direttamente in Parlamento, nel corso della discussione in Aula.

Meloni apre al confronto con le opposizioni sulla crisi in Iran

