Il Foglio di guerra | una diretta con le firme del Foglio sulla crisi in medio oriente

Il Foglio organizza una diretta con le firme del giornale per analizzare la crisi in Medio Oriente. L'evento si concentra sui protagonisti coinvolti, sui fatti più recenti e sulle possibili conseguenze di quanto sta accadendo nella regione. È un momento dedicato a fare luce sulla situazione attuale, con commenti e approfondimenti direttamente dai giornalisti che seguono il tema da vicino.

Da Washington a Teheran, da Tel Aviv a Bruxelles: cosa accade ora e cosa accadrà domani. Ne parliamo alle 17 con Matteo Matzuzzi, Luca Gambardella, Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti Mentre gli equilibri globali si ridefiniscono, cerchiamo di capire la direzione del presente. Protagonisti, fatti, conseguenze. Da Washington a Teheran, passando per i centri nevralgici di Tel Aviv e Bruxelles: cosa accade davvero e quali saranno le conseguenze di questo conflitto che cambia il mondo? Ne parliamo giovedì pomeriggio in diretta sul sito del Foglio e sul canale You Tube con Matteo Matzuzzi, Luca Gambardella, Micol Flammini, Giulia Pompili e Giulio Meotti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Temi più discussi: Ma si può ottenere un cambio di regime solo con le bombe dal cielo?; Cosa succede all'Iran dopo una settimana di guerra; I pacifismi nudi di fronte all’Iran; Kharg, l’isola del petrolio che può decidere la guerra con l’Iran.

