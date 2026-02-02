Un oligarca russo si è rifugiato in Italia e ha chiesto aiuto al governo. Ha presentato un’istanza, temendo di finire come Navalny. La sua richiesta riguarda una tutela preventiva per paura di rappresaglie o persecuzioni. La vicenda apre un nuovo fronte tra Mosca e Roma, con l’uomo che si trova ora sotto protezione.

Si è rifugiato in Italia chiedendo al governo, attraverso un'istanza, una tutela preventiva per paura «di fare la fine di Navalny». È la storia di Dmitry P., co-fondatore di un noto studio legale russo, che ha operato all’interno del cerchio più ristretto dell’oligarchia russa, a stretto contatto con i grandi autocrati dei settori metallurgico ed energetico, veri pilastri dell’economia di potere del Cremlino. E ora, dopo una escalation di pressioni, minacce e campagne diffamatorie subite in Russia, si trova in Italia, portando con sé un patrimonio ben più pericoloso di un'opinione politica: una conoscenza diretta dei meccanismi riconducibili a centri di potere statale e para-statale russi maturata in oltre venticinque anni ai vertici dell’avvocatura moscovita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Oligarca russo si rifugia in Italia e chiede aiuto al governo: «Temo di fare la fine di Navalny»

Un uomo d'affari russo, sotto pressione in patria, ha deciso di chiedere aiuto all'Italia.

