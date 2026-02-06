Sigma in crisi un centinaio di posti di lavoro a rischio nel Piacentino

Il Gruppo Realco, con sede a Reggio Emilia, ha deciso di chiedere il concordato preventivo al Tribunale. La mossa arriva mentre la cooperativa, che fa parte del marchio Sigma, affronta una crisi finanziaria pesante. Secondo le stime, circa un centinaio di posti di lavoro nel Piacentino sono a rischio. La decisione di ricorrere alla procedura giudiziaria mira a trovare una soluzione, ma la preoccupazione tra i dipendenti cresce. La situazione resta incerta, e i lavoratori attendono sviluppi.

