Chiude uno dei negozi più conosciuti per bambini | serrande abbassate dopo 30 anni

Dopo trent’anni di presenza nel cuore della città, uno dei negozi più conosciuti per bambini chiude le sue porte. Un punto di riferimento per famiglie e piccoli acquisti, questa insegna si spegne definitivamente, lasciando un vuoto nel panorama commerciale locale. La serranda abbassata segna la fine di un’epoca, ma anche il ricordo di anni di servizi e prodotti dedicati alle generazioni di bambini cresciuti in città.

Un’insegna che per anni ha fatto parte del paesaggio quotidiano del centro città si spegne definitivamente. A Novara chiude La Città del Sole, storico negozio di giochi educativi e materiali per bambini e ragazzi, presente in città da quasi trent’anni. La serranda del punto vendita all’angolo tra via Fratelli Rosselli e corso Mazzini è stata abbassata per sempre nei giorni scorsi, segnando la fine di una presenza che per generazioni di famiglie novaresi è stata un riferimento costante. Leggi anche: Perché in Svizzera i supermercati chiudono così presto? La spiegazione di un ex frontaliere Un punto di riferimento per bambini e famiglie. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

