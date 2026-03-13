Crisi agricola | +3.000 euro per azienda Forattini chiede

In Lombardia, le aziende agricole stanno affrontando una crisi che ha portato a un incremento di circa 3.000 euro nei costi per ogni impresa. Forattini ha presentato una richiesta ufficiale riguardo a questa situazione. La situazione si sta aggravando, e le difficoltà economiche coinvolgono numerose imprese del settore. La questione viene ora affrontata attraverso interventi e richieste di supporto formali.

Il cielo sopra le campagne lombarde si è scurito non per via delle nuvole, ma a causa di un’ombra economica che minaccia il settore primario. Le tensioni nello stretto di Hormuz e i conflitti nel Medio Oriente hanno già fatto schizzare i prezzi del gasolio agricolo e dei fertilizzanti, costringendo l’agricoltura italiana a fare i conti con una nuova realtà costosa. Antonella Forattini ha lanciato un allarme diretto verso Roma, presentando un’interrogazione formale ai ministri competenti per chiedere misure immediate. Un’azienda cerealicola media di 40 ettari rischia di vedere i suoi costi salire di oltre 3.000 euro per ogni ciclo colturale, una cifra che potrebbe mettere in ginocchio intere imprese della Pianura Padana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Crisi agricola: +3.000 euro per azienda, Forattini chiede Articoli correlati Leggi anche: Colpo in un'azienda agricola: rubati 3mila euro in contanti Ispezioni in un'azienda agricola: due denunce e 3mila euro di multaI controlli hanno riguardato un'impresa di Pontinia, dove sono stati denunciati sia il titolare che il figlio.