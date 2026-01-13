Colpo in un' azienda agricola | rubati 3mila euro in contanti

Nella Piana del Sele si registra un nuovo episodio di furto: nella notte, ignoti hanno penetrato un'azienda agricola nel comune di Bellizzi, portando via circa 3.000 euro in contanti. Si tratta di un episodio che alimenta l'allarme sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di maggiori interventi di prevenzione e controllo per tutelare le attività agricole e i patrimoni locali.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.