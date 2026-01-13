Colpo in un' azienda agricola | rubati 3mila euro in contanti
Nella Piana del Sele si registra un nuovo episodio di furto: nella notte, ignoti hanno penetrato un'azienda agricola nel comune di Bellizzi, portando via circa 3.000 euro in contanti. Si tratta di un episodio che alimenta l'allarme sicurezza nella zona, evidenziando la necessità di maggiori interventi di prevenzione e controllo per tutelare le attività agricole e i patrimoni locali.
E' ancora allarme furti nella Piana del Sele. Ignoti, l'altra notte, hanno fatto irruzione all'interno di un'azienda agricola situata nel territorio comunale di Bellizzi. La dinamicaSecondo quanto ricostruito, i ladri avrebbero raggiunto in pochi minuti gli uffici riuscendo a rubare circa 3mila. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
