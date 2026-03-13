Crimine e coltelli diventati un modello anche per i figli di buona famiglia | cosa è cambiato tra i giovani dopo il Covid

Un’indagine condotta da Save the Children analizza la diffusione della violenza tra i giovani italiani, con particolare attenzione ai cambiamenti dopo il periodo del Covid. Il rapporto, intitolato “Dis(armati)”, fotografa una realtà complessa in cui il ricorso ai coltelli tra i giovani è diventato un comportamento diffuso, coinvolgendo anche figli di buona famiglia. La ricerca è stata pubblicata ieri, 12 marzo.

