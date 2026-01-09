Famiglia nel bosco il padre rivela | Dopo allontanamento i miei figli sono distrutti da ansia Sono diventati litigiosi

La famiglia Trevallion, residente nei boschi di Palmoli, ha scelto uno stile di vita autosufficiente lontano dalla città. Recentemente, il padre Nathan ha condiviso che, dopo un allontanamento, i figli manifestano ansia e comportamenti litigiosi. Questa situazione evidenzia le difficoltà emotive di una famiglia che ha vissuto isolata, affrontando sfide legate al distacco e alla gestione del benessere emotivo dei propri figli.

