Figli di buona famiglia che imitano criminali e coltelli addosso | perché la criminalità giovanile ha attecchito in Romagna

Un'indagine condotta dal polo ricerca di Save the Children analizza la diffusione della violenza tra i giovani in Italia, con un focus sulla regione Romagna. Il rapporto, pubblicato il 12 marzo, evidenzia come alcuni figli di buona famiglia imitino comportamenti criminali e portino con sé coltelli. La ricerca offre uno spaccato dettagliato sulla realtà della violenza giovanile, evidenziando le mutate modalità di espressione e percezione di questa problematica.

Il dossier Save the Children demolisce il mito della sicurezza nelle piccole-medie città: rapine e risse tra giovanissimi sono un'emergenza anche da noi Dalla metropoli alla provincia: la violenza minorile cambia volto. Tra baby gang armate di coltelli e un profondo analfabetismo emotivo, scopri i dati del dossier Save the Children su un'Emilia-Romagna sempre più critica. Per dimagrire o essere al top a scuola e nello sport: perché i giovani assumono sempre più psicofarmaci (anche a nove anni) . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

