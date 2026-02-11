Furti nei supermercati | tre arresti in un solo pomeriggio

Questa mattina a Bergamo, la polizia ha arrestato tre persone in un solo pomeriggio in diversi episodi di furto nei supermercati. Il primo intervento è avvenuto in via Borgo Palazzo, dove gli agenti hanno fermato due cittadini rumeni di 31 e 24 anni a bordo di un’auto. Dentro l’auto hanno trovato molte bottiglie di superalcolici, che probabilmente erano state rubate. La polizia sta continuando le indagini per capire se gli arrestati siano coinvolti anche in altri furti della zona.

Bergamo. Il primo intervento in via Borgo Palazzo, quando i poliziotti hanno fermato due cittadini rumeni, classe 1990 e 1999, a bordo di un'automobile, trovando all'interno un ingente quantitativo di bottiglie di superalcolici. Sospettando che la merce fosse rubata, gli operatori si sono recati nel supermercato più vicino: l'intuizione si è rivelata corretta e vincente. Le telecamere di sorveglianza hanno infatti ripreso uno dei due prelevare prodotti dagli scaffali per un valore complessivo di quasi 800 euro, superando le casse senza pagare, mentre l'altro faceva da palo tra le corsie. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale.

