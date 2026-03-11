A Crans Montana, i coniugi Moretti hanno visto sequestrate diverse auto di lusso e orologi di valore, nell’ambito di un’indagine legata alla strage di Capodanno nel bar Le Constellation, che ha provocato 41 vittime. La procedura ha portato al sequestro di beni stimati in una cifra considerevole. Le autorità continuano le indagini sulla vicenda, che ha scosso la comunità locale.

L’inchiesta sulla strage di Crans-Montana, dove la notte di Capodanno un rogo nel bar Le Constellation ha causato 41 vittime, entra in una fase cruciale con un duro colpo inferto al patrimonio dei titolari del locale. Gli investigatori vallesani hanno disposto il sequestro di beni di lusso per oltre mezzo milione di franchi svizzeri ai coniugi Jacques e Jessica Moretti. L’azione, finalizzata a far luce su uno stile di vita ritenuto eccessivamente «glamour» e in palese contrasto con i redditi dichiarati, mira anche a garantire la copertura delle future spese legali e dei risarcimenti dovuti alle famiglie colpite dalla tragedia. Sotto la lente... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans Montana, sequestrati auto di lusso e orologi ai coniugi Moretti. Cifra stellare

Articoli correlati

Crans Montana, sequestrati auto di lusso e orologi ai Moretti: valore oltre mezzo milioni di franchiAi coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, sono stati sequestrati beni di lusso:...

Leggi anche: Strage Crans-Montana, coniugi Moretti davanti ai pm: c’è un arresto

Tutti gli aggiornamenti su Crans Montana

Temi più discussi: La Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti ai pm che indagano sul rogo di Crans-Montana; Crans Montana, Moretti sospettati di riciclaggio denaro; Crans-Montana, la Francia nega la rogatoria per il sequestro dei beni dei Moretti. Indagato anche il sindaco; Crans Montana, dopo la tragedia di Capodanno i carabinieri chiudono un disco bar: ?sanzioni per 11.600 euro.

Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchiStrage di Crans-Montana, sequestrati ai Moretti auto e orologi di lusso per oltre mezzo milione di franchi per coprire spese legali e risarcimenti. tgcom24.mediaset.it

Crans Montana, sequestrati auto di lusso e orologi ai Moretti: valore oltre mezzo milioni di franchiAi coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno a Le Constellation di Crans-Montana, sono stati sequestrati beni di lusso: auto ... fanpage.it

Le indagini su Jacques e Jessica Moretti - proprietari del bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno di Crans-Montana - hanno permesso di ricostruire il patrimonio della coppia, che secondo gli inquirenti era solita condurre una vita glamour. Com - facebook.com facebook

Crans-Montana, il buttafuori: "Nessun aiuto dalla polizia" #crans-montana x.com