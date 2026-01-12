Crans Montana indiscrezioni sui Moretti | Legami con le istituzioni e altro

Le indagini su Crans Montana continuano a emergere dettagli che sollevano interrogativi sui legami dei Moretti con istituzioni e altre figure. La vicenda, già segnata dall’incidente di Capodanno, si arricchisce di nuove indiscrezioni che contribuiscono a delineare un quadro complesso e inquietante, suscitando attenzione e riflessioni sulla reale portata di queste connessioni.

La strage di Crans-Montana continua a rivelare, giorno dopo giorno, un quadro sempre più inquietante, che va ben oltre la dinamica dell’incendio di Capodanno. Quaranta morti e 116 feriti non sono solo il risultato di un rogo in un locale affollato, ma il punto di arrivo di un sistema che oggi appare segnato da clientelismo, conflitti di interesse e da una rete di rapporti opachi tra politica e imprenditoria locale. In questo scenario, il nome dei Moretti, gestori del bar “Le Constellation”, torna con forza al centro di interrogativi che riguardano possibili protezioni istituzionali e controlli mancati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

