Crans-Montana identificata la cameriera con il casco dei video I legami con i Moretti e l' accusa della madre | Non doveva essere lì

A Crans-Montana, è stata identificata la cameriera ripresa nei video durante l’incendio di Capodanno. Nei filmati, indossa un casco e si trova nei locali del bar Le Constellation. La madre della donna ha commentato che non avrebbe dovuto essere lì, mentre emergono anche possibili legami con i Moretti. La vicenda suscita attenzione sulle circostanze e sulle responsabilità di quanto accaduto quella notte.

I legami della ragazza con i Moretti - La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans- ilmessaggero.it

Crans Montana, tra i morti anche la cameriera con le fontane scintillanti, Moretti: “Era per creare atmosfera” - “Era cresciuta con noi, era come una sorellina per noi" hanno raccontato Jacques e Jessica Moretti ammettendo che l'uso di candele scintillati non ... fanpage.it

La tragedia di Crans-Montana e quella catena su cui bisogna avere il coraggio di intervenire (di E. Mattia) x.com

Tribunale di Sion ha convalidato per tre mesi l'arresto cautelare di Jacques Moretti, titolare del Constellation, a Crans-Montana, in cui è divampato il rogo in cui sono morte 40 persone. Il comunicato diffuso dalla sezione per le misure preliminari conferma «l'esi - facebook.com facebook

