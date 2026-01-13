Crans-Montana identificata la cameriera con il casco dei video I legami con i Moretti e l' accusa della madre | Non doveva essere lì

A Crans-Montana, è stata identificata la cameriera ripresa nei video durante l’incendio di Capodanno. Nei filmati, indossa un casco e si trova nei locali del bar Le Constellation. La madre della donna ha commentato che non avrebbe dovuto essere lì, mentre emergono anche possibili legami con i Moretti. La vicenda suscita attenzione sulle circostanze e sulle responsabilità di quanto accaduto quella notte.

I suoi video sono diventati virali. La notte di Capodanno, quando è scoppiato il devastante incendio, si vede una cameriera con il casco del bar Le Constellation di Crans-Montana portare. 🔗 Leggi su Leggo.it

