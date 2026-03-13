Il 13 marzo 2026, Tony Effe e Side Baby pubblicano Crack Musica II, il sequel del loro progetto del 2016. La nuova uscita ha diviso pubblico e critica, generando discussioni tra chi apprezza l’evoluzione musicale e chi invece preferisce il primo capitolo. La collaborazione tra i due artisti prosegue dopo diversi anni, con il disco che raccoglie brani inediti e reinterpretazioni di vecchi successi.

Il 13 marzo 2026, Tony Effe e Side Baby lanciano il seguito del progetto Crack musica, un disco che risale al 2016. La nuova uscita propone quattordici tracce distribuite in trenta minuti di ascolto, accompagnate da basi cyberdark curate da Sick Luke. Nonostante l’attesa per questo sequel, la reazione del pubblico appare divisa tra apprezzamento tecnico e scetticismo verso la ripetitività dei temi trattati. L’opera si inserisce nel contesto della Dark Polo Gang, descritta come un romanzo criminale della trap italiana basato su storie vere ma con forti elementi di finzione. Il duo, paragonato a Romolo e Remo o a Totti e Cassano, cerca di rinnovare un immaginario già consolidato, affrontando questioni di paternità e vita di strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crack Musica II: il sequel che divide tra mito

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