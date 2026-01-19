Kim Jong-un e la figlia sono al centro di un'attenzione crescente, suscitando interesse e speculazioni. In Corea del Nord, ogni gesto e presenza sono interpretati come segnali politici, rendendo la figura della giovane erede particolarmente significativa. Da oltre tre anni, la sua esposizione pubblica stimola analisi e riflessioni sul futuro della dinastia e sul ruolo della famiglia nella gestione del regime.

In Corea del Nord ogni dettaglio è un messaggio politico, e nulla viene mostrato senza una funzione. È per questo che, da oltre tre anni, la crescente visibilità della figlia di Kim Jong-un non è stata accolta come una semplice curiosità, ma come un indizio da decifrare. Il suo volto accanto al padre durante i test missilistici, le visite ai siti militari, le ispezioni agricole, le apparizioni al Kumsusan Palace of the Sun — il mausoleo dei corpi imbalsamati di Kim Il-sung e Kim Jong-il, il luogo più sacro della Corea del Nord — hanno alimentato un dibattito che non si placa. La domanda è semplice: questa ragazza è già, in qualche modo, parte della linea di successione? Oppure è un’immagine costruita per il regime, un’icona destinata a sostenere la narrativa del potere senza mai entrare davvero nel suo cuore? Il recente articolo apparso su Kunroja, la rivista politica interna del Partito dei Lavoratori, ha aggiunto benzina al fuoco. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Kim Jong-un e la figlia che divide il mondo: erede, icona o semplice mito dinastico?

Corea del Nord: Kim Jong Un partecipa ai festeggiamenti di capodanno con moglie e figliaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha partecipato ai festeggiamenti di Capodanno a Pyongyang, secondo quanto riportato dai media ufficiali.

Leggi anche: Tutte le tappe del tour di lusso (e non solo) di Kim Jong-Un con la figlia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

La predestinata in Corea del Nord: Kim Jong Un prepara il campo alla figlia - Possibile, a giudicare dall’inaudita frequenza con cui la figlia (dodicenne) del dittatore appare accanto al padre in occasioni ufficiali e simboliche per ... editorialedomani.it