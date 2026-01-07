Avellino la musica che divide | carte mancanti controlli e il ruolo degli enti
A Avellino, il mondo della musica si confronta con questioni di gestione e controllo, tra documenti mancanti e verifiche degli enti competenti. La differenza tra le melodie percepite e quelle registrate evidenzia le sfide amministrative e organizzative del settore. Un’analisi che invita a riflettere sul ruolo delle istituzioni nel garantire trasparenza e correttezza, mantenendo vivo il rapporto tra musica e comunità.
Avellino, 7 gennaio 2026 - C’è una musica che si sente e una che resta scritta, muta, negli uffici. E non sempre le due coincidono.È da questa discrepanza, più amministrativa che melodica, che prende avvio una segnalazione formale indirizzata al Comune di Avellino e alla Questura, avente ad. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
