Unatras ha richiesto un incontro urgente al Ministro dei Trasporti per discutere dell'aumento dei prezzi del gasolio, che secondo l’associazione mette sotto pressione il settore dell’autotrasporto. La richiesta arriva in un momento in cui le tariffe del carburante sono in rapido aumento, creando preoccupazione tra gli operatori del settore. La questione della speculazione sui prezzi del gasolio è al centro della richiesta di confronto.

Unatras chiede incontro urgente al Ministro Salvini. «Chiediamo un incontro urgente al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, con l’istituzione di una cabina di regia permanente che dia sostegno e aggiornamenti costanti alla categoria, con il coinvolgimento diretto del Garante per la sorveglianza dei prezzi “Mister Prezzi”». Così Unatras, coordinamento unitario delle associazioni dell’autotrasporto, che ha definito l’improvviso aumento dei prezzi dei carburanti una «vergonosa speculazione in atto a seguito della guerra in Iran». « Quello che sta avvenendo appare del tutto slegato dalle tensioni geopolitiche internazionali che stanno.... 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Gasolio, Unatras: “L’Autotrasporto non può subire la vergognosa speculazione in atto”

Articoli correlati

Settore autotrasporto in panne, intollerabile speculazione: "A rischio la tenuta della filiera logistica"L'allarme di Confartigianato Trasporti Puglia: “Le nostre aziende sono allo stremo e non possono farsi carico di questi extracosti ingiustificati.

Caro gasolio e autostrada, "A rischio la tenuta dell'autotrasporto. E dall'Est Europa concorrenza non sempre leale"“L’autotrasporto è uno dei pilastri fondamentali dell’economia italiana e riveste un’importanza chiave per il Paese”.

Aggiornamenti e notizie su Gasolio Unatras L'Autotrasporto non può...

UNATRAS: speculazione sul gasolio, chiesto incontro urgente a Salvini(FERPRESS) – Roma, 9 MAR – UNATRAS, il coordinamento unitario delle associazioni dell’autotrasporto, denuncia a gran voce la vergognosa speculazione in atto in questi giorni sui costi dei carburanti, ... ferpress.it

Pmi dell'autotrasporto, accise e guerra, doppia pressione sui prezzi del gasolio'Con un aumento superiore al 21% nel giro di pochi giorni del gasolio per la guerra in Medio Oriente, il raggruppamento autonomo di pmi dell'autotrasporto Ruote Libere avverte che un aumento di cir ... ansa.it