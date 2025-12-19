Il viceministro Rixi | No alla tassa sugli imbarchi nel porto di Genova

Il viceministro Rixi si oppone alla proposta di tassa sugli imbarchi nel porto di Genova, evidenziando come questa possa creare disparità tra residenti e operatori di diverse aree della provincia. La questione, sollevata dalla Lega ligure, mette in luce le preoccupazioni riguardo all’impatto economico e sociale di eventuali nuove imposte, sottolineando l’importanza di tutelare gli interessi della comunità locale.

Il segretario della Lega ligure e viceministro alle Infrastrutture: “Crea disparità fra chi è residente nel capoluogo e in altri Comuni anche della provincia”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

