Costituito a Vezzano capoluogo In azione il controllo di vicinato

A Vezzano capoluogo è attivo un sistema di controllo di vicinato, con i residenti che collaborano con le forze dell’ordine. Attraverso una chat, gli abitanti segnalano movimenti sospetti nella zona per prevenire truffe e furti, contribuendo a mantenere la sicurezza nel quartiere. Le segnalazioni vengono condivise tempestivamente per favorire interventi rapidi e coordinati.

Abitanti collaborativi con le forze dell'ordine segnalano in una chat movimenti strani, per non rimanere vittime di truffe o furti. E' nata una task force a Vezzano, durante un incontro con i cittadini, a palazzo civico, contro le azioni malavitose. Erano presenti il sindaco Massimo Bertoni, il vicesindaco Simone Regoli e il comandante di stazione dei Carabinieri maresciallo Cristian Beghè. Prima dell'assemblea è stata comunicata la costituzione di un gruppo di controllo di vicinato a Vezzano capoluogo, tramite chat, che conta già 150 iscritti: una volta raccolta la segnalazione, il gruppo si mette in contatto immediato con i Carabinieri.